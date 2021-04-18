Полузащитник «Сочи» Юсупов прокомментировал победный гол в ворота ЦСКА

Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.

«Сегодня нельзя было проигрывать, мы все это понимали и ответственно отнеслись к матчу. У многих игроков зажили болячки, мы вышли в полноценном состоянии и провели хорошую игру. Мой гол? Так получается в этом сезоне, часто забиваю, да еще и красивые голы. Может, нашел свою команду, город, коллектив и тренерский штаб. Наверное, все это в совокупности дает результат», — сказал в эфире «Матч Премьер» Юсупов.

Юсупов был признан лучшим игроком матча, на его счету победный гол в ворота армейцев.