Полузащитник «Сочи» Юсупов прокомментировал победный гол в ворота ЦСКА
Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.
«Сегодня нельзя было проигрывать, мы все это понимали и ответственно отнеслись к матчу. У многих игроков зажили болячки, мы вышли в полноценном состоянии и провели хорошую игру. Мой гол? Так получается в этом сезоне, часто забиваю, да еще и красивые голы. Может, нашел свою команду, город, коллектив и тренерский штаб. Наверное, все это в совокупности дает результат», — сказал в эфире «Матч Премьер» Юсупов.
Юсупов был признан лучшим игроком матча, на его счету победный гол в ворота армейцев.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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