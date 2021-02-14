Гендиректор «Локо» рассказал о реконструкции тренировочной базы и территории стадиона в Черкизово

Новый гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко во второй части большого интервью «СЭ» рассказал, почему принято решение о реконструкции базы в Баковке и территории стадиона в Черкизове.

— Вы играли на старом «Локомотиве», но и новому в следующем году исполняется уже 20. Какие планы по обновлению арены в Черкизове?

— Не секрет, что уже давно идет речь о реконструкции стадиона. Наша задача — прийти к пониманию, каков будет ее масштаб. Стадион должен быть комфортным, и нам важен каждый болельщик. Некоторые изменения произойдут уже к первому матчу, но нужно определиться с более глобальными вещами.

Есть два варианта. Задача сделать арену комфортной подразумевает строительство крыши. Но выдержат ли ее те конструкции, которые есть? Когда получим точный ответ на этот вопрос, будем решать, что делать дальше. Сейчас идет очень большая работа, и понимание возникнет где-то к лету.

Но оно уже есть в том, что предстоит переустройство всего пространства на стадионе. В дни, свободные от матчей, территория стадиона сейчас большей частью закрыта. А есть хороший пример тех же Лужников, в которых люди каждый день гуляют и занимаются спортом. В Черкизове работает много секций — в частности, по конькам и художественной гимнастике, — но этого недостаточно.

А прежде всего стоит задача сделать территорию стадиона удобной для развития основной, молодежной и женской команд «Локомотива», академии. Сегодня клубу не хватает полей и вообще футбольной инфраструктуры.

— В чем суть реконструкции Баковки?

— Первый вопрос — качество футбольного поля и необходимого ему оснащения, включая подогрев. Второе поле — не полноразмерное. В Баковке, к сожалению, помещаются всего полтора поля, и невозможно расширить территорию. А команде требуется больше полей. Кроме того, там должен быть современный тренажерный зал, и предыдущим руководством вместе с РЖД сделан очень хороший проект -между жилым корпусом и полем. Ну и, конечно, сам жилой корпус, который по многим параметрам не отвечает требованиям.

Сложно, конечно, все это сравнивать, например, с новой базой «Тоттенхэма», на которой 14 натуральных полей, два из которых — со смешанным покрытием; два искусственных, здание для академии, которое предусмотрено для проживания. И тут мы возвращаемся к идее реконструкции пространства всего стадиона.

В РЖД есть понимание, что первая команда должна быть рядом с молодежной, юношескими и академией. Дети, которые в ней занимаются, должны видеть рядом кумиров. Сегодня же, когда первая команда уезжает в Баковку, она изолирована от всех остальных команд клуба.

(Игорь Рабинер)

Полностью вторая часть интервью Владимира Леонченко