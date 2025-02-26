Леонченко — о продаже Митая: «Считаем сделку выгодной с финансовой точки зрения»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко прокомментировал «СЭ» продажу защитника Марио Митая.

«Было желание самого футболиста, еще осенью мы договорились об аренде с правом выкупа с клубом из Саудовской Аравии. Эта опция в итоге была реализована, считаем эту сделку выгодной с финансовой точки зрения», — сказал Леонченко «СЭ».

21-летний Митай перешел в стан железнодорожников в августе 2022 года, провел за клуб 49 матчей и оформил 2 голевые передачи. В текущем сезоне футболист выступал на правах аренды за «Аль-Иттихад».