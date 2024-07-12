Леонченко: «Распродажи игроков в «Локомотиве» нет»

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко в интервью «СЭ» ответил на вопрос об уходе игроков из команды.

«Распродажи игроков в «Локомотиве» нет. Из футболистов, которые регулярно выходили в стартовом составе весной 2024 года, мы потеряли только двух игроков. Остальные футболисты, которые по разным причинам покинули клуб, либо не имели игровой практики, либо были игроками ротации», — сказал Леонченко «СЭ».

Этим летом «Локомотив» покинули Максим Глушенков, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Маринато Гильерме и Даниил Худяков.