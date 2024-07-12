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Сегодня, 19:00

Леонченко: «Распродажи игроков в «Локомотиве» нет»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко в интервью «СЭ» ответил на вопрос об уходе игроков из команды.

«Распродажи игроков в «Локомотиве» нет. Из футболистов, которые регулярно выходили в стартовом составе весной 2024 года, мы потеряли только двух игроков. Остальные футболисты, которые по разным причинам покинули клуб, либо не имели игровой практики, либо были игроками ротации», — сказал Леонченко «СЭ».

Владимир Леонченко. «Финансовое состояние «Локомотива» меняется в лучшую сторону». Интервью Леонченко

Этим летом «Локомотив» покинули Максим Глушенков, Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Маринато Гильерме и Даниил Худяков.

Владимир Леонченко
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
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