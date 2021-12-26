Источник сообщил, что «Зенит» сохраняет большой интерес к Миранчуку
«Зенит» находится в числе основных претендентов на полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, пишет журналист Андреа Профидиа.
Российский клуб активизировал свои усилия, чтобы 26-летний футболист согласился на переход в «Зенит».
Также на россиянина претендуют итальянские «Верона» и «Дженоа».
В текущем сезоне Миранчук провел 12 игр во всех турнирах за итальянский клуб, забив 1 гол и сделав 1 ассист.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 13,5 миллиона евро. Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года из «Локомотива».
Контракт Миранчука с клубом из Бергамо действует до конца июня 2024 года с возможностью продления на еще один сезон.
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