Ледяхов считает, что «Спартак» и «Динамо» находятся не в лучшей форме

Экс-игрок и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ между его бывшей командой и «Динамо».

«Игра будет интересной. «Спартак» находится не в лучшей форме, как и «Динамо». Обе команды в одинаковом положении. Прежде всего для болельщиков матч будет интересным. Есть ли фаворит в этой игре? Точно нет. «Динамо» сейчас выше в турнирной таблице и очков имеет больше. «Спартак» уже нас приучил, что может сыграть один матч хорошо, а потом не играет. Постоянные качели», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Динамо» пройдет 23 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени.

На данный момент динамовцы занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 15 очков. Красно-белые с 13 очками расположились на 6-й строчке.