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Сегодня, 13:11

Кавазашвили заявил, что Промес в FONBET Кубке России и в РПЛ одинаково хорош

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили заявил, что игра вингера «Спартака» Квинси Промеса одинаково хорошая в FONBET Кубке России и в РПЛ.

«Почему кубковая игра Промеса отличается от выступлений в чемпионате? Классный футболист всегда им остается, в независимости от турнира. Промес — один из лучших игроков РПЛ. Его игра никак не отличается. В кубке и в чемпионате он одинаково хорош. Это все журналисты придумывают. Постоянно надо жареную птицу втыкать в одно место кому-то, чтобы написать: я распознал, что Промес по-разному играет в чемпионате и Кубке. Это все неправда. Не выдумывайте, он везде показывает классную игру», — приводит слова Кавазашвили Legalbet.

В этом сезоне Промес провел за «Спартак» 11 матчей, забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

31-летний голландец выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. В феврале 2021-го форвард вернулся в московский клуб. Вместе со «Спартаком» Промес стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Всего за московский клуб он провел 225 матчей, забил 110 мячей и отдал 57 результативных передач.

Источник: https://legalbet.ru/news/kavazashvili-promes-v-kubke-i-v-rpl-on-odinakovo-horosh/
Анзор Кавазашвили
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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Кр. Советов – Сочи
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Балтика – Ахмат
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Спартак – Динамо
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 - : -
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