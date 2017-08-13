Леандро Паредес: "Рановато "Зенит" провозгласили чемпионом"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес после победы над "Ахматом" (4:0) в матче 6-го тура чемпионата России отметил, что санкт-петербургская команда идет по правильному пути. Он также добавил, что все слишком рано провозгласили сине-бело-голубых чемпионами этого сезона.

– Могу объяснить хорошую игру "Зенита" большим количеством тренировок. Мы на правильном пути, несмотря на то, что каждую неделю к нам присоединяются новые игроки, – сказал в эфире программы "После футбола" Паредес. – Мы много тренируемся и работаем. Мне кажется, что "Зенит" пытается настроить такую игру, чтобы постоянно владеть инициативой и мячом. Чем больше ты владеешь инициативой, тем больше шансы забить.

Будет ли "Зенит" теперь каждый матч выигрывать 4:0? Каждая игра по-своему протекает, нет одинаковых матчей. Посмотрим, что будет дальше. Мне кажется, мы на правильном пути.

Рановато "Зенит" провозгласили чемпионом премьер-лиги. Нам не нужно смотреть далеко в будущее, а нужно концентрироваться на ближайших матчах.

Трансляция матча "Зенит" - "Ахмат"