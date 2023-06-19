Агент Мойзеса объяснил, почему затянулся переговорный процесс по выкупу футболиста в ЦСКА

Футбольный агент Гильерме Миранда, представляющий интересы защитника ЦСКА Мойзеса, объяснил, почему затянулись переговоры по выкупу футболиста из «Интернасьонала».

«Со стороны ЦСКА никаких проблем не было точно, а бразильским клубам требовалось время, чтобы всё согласовать между собой, так как правами на Мойзеса владели сразу три клуба — «Интернасьонал», «Баия» и «Коринтианс», — приводит слова Миранды Metaratings.ru.

Мойзес с 2022 года выступал за ЦСКА на правах аренды из «Интернасьонала». 17 июня стало известно, что 28-летний бразилец подписал полноценный контракт с московской командой. Соглашение рассчитано до 2026 года с возможностью продления еще на один сезон.