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«Ларссон и Понсе находятся чуть в лучшей форме». Тренер «Спартака» — о стартовом составе на матч против «Ростова»

16:25
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Тренер «Спартака» Андреас Хинкель оценил готовность команды к матчу 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».

— В штатном режиме прошла подготовка. Нас ждет игра с хорошим соперником, — сказал Хинкель в эфире «Матч Премьер». — Ситуация со стадионом и болельщиками никак на нас не сказалась. Мы никак не можем на это повлиять.

Мы уже не раз говорили, что у нас хороший подбор игроков. В нападении выбор пал на Ларссона и Понсе, потому что они много забили в последних матчах. Возможно, сейчас они находятся чуть в лучшей форме, поэтому и вышли в старте.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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