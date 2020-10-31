«Ларссон и Понсе находятся чуть в лучшей форме». Тренер «Спартака» — о стартовом составе на матч против «Ростова»
Тренер «Спартака» Андреас Хинкель оценил готовность команды к матчу 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».
— В штатном режиме прошла подготовка. Нас ждет игра с хорошим соперником, — сказал Хинкель в эфире «Матч Премьер». — Ситуация со стадионом и болельщиками никак на нас не сказалась. Мы никак не можем на это повлиять.
Мы уже не раз говорили, что у нас хороший подбор игроков. В нападении выбор пал на Ларссона и Понсе, потому что они много забили в последних матчах. Возможно, сейчас они находятся чуть в лучшей форме, поэтому и вышли в старте.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.