Тренер «Спартака» Андреас Хинкель оценил готовность команды к матчу 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова».

— В штатном режиме прошла подготовка. Нас ждет игра с хорошим соперником, — сказал Хинкель в эфире «Матч Премьер». — Ситуация со стадионом и болельщиками никак на нас не сказалась. Мы никак не можем на это повлиять.

Мы уже не раз говорили, что у нас хороший подбор игроков. В нападении выбор пал на Ларссона и Понсе, потому что они много забили в последних матчах. Возможно, сейчас они находятся чуть в лучшей форме, поэтому и вышли в старте.