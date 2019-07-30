Ларрсон и Шюррле проходят медобследование для "Спартака"

По данным "СЭ", нападающие швед Йордан Ларссон и немец Андре Шюррле проходят медобследование для "Спартака". В случае успешного прохождения с форвардами будут подписаны контракты.

За покупку 22-летнего Ларссона красно-белые заплатят шведскому "Норчепингу" около 4 миллионов евро, 28-летнего Шюррле москвичи возьмут в аренду у "Боруссии" из Дортмунда.

Ларссон, сын знаменитого экс-нападающего сборной Швеции и "Барселоны" Хенрика Ларссона, в нынешнем сезоне лидирует в споре бомбардиров шведской лиги – 11 голов в 16 матчах.

Прошедший сезон Шюррле провел в аренде в "Фулхэме". На его счету 6 голов в 25 матчах​.

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