Ларин считает Игнатенко открытием 2025 года среди российских футболистов в РПЛ

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин в разговоре с «СЭ» рассказал, кого считает открытием среди русских игроков в РПЛ в 2025 году.

«Я неоднократно говорил про Владимира Игнатенко из «Крыльев Советов». К сожалению, он получает мало игрового времени. Хотя я считаю, что он сильнее тех игроков, которых в клубе используют на позиции нападающего. И эта ситуация — яркий пример того, почему я сторонник ужесточения лимита на легионеров. Владимир заслужил место в старте, но у клуба другое видение», — сказал Ларин «СЭ».

В этом сезоне 19-летний Игнатенко провел 20 матчей за «Крылья Советов» и забил 4 мяча.