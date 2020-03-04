Стали известны имена судей, которые будут работать на матчах 21-го тура Тинькофф-чемпионата России.

Центральную встречу тура «Спартак» — «Краснодар» обслужит бригада во главе с Сергеем Лапочкиным. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунев и Андрей Веретешкин. ВАР — Николай Волошин, АВАР — Арам Петросян.

На матче «Ростов» — ЦСКА будет работать бригада во главе с Владиславом Безбородовым. Ассистенты — Валерий Данченко и Андрей Гурбанов. ВАР — Станислав Васильев, АВАР — Игорь Демешко.

«Оренбург» — «Арсенал»: Павел Кукуян, Николай Богач, Дмитрий Жвакин. ВАР — Алексей Матюнин, АВАР — Константин Шаламберидзе.

«Динамо» — «Тамбов»: Василий Казарцев, Александр Кудрявцев, Рустам Мухтаров. ВАР — Евгений Турбин, АВАР — Дмитрий Мосякин.

«Рубин» — «Крылья Советов» : Владимир Москалёв, Роман Усачев, Рашид Абусуев. ВАР — Сергей Карасёв, АВАР — Андрей Болотенков.

«Сочи» — «Урал» : Михаил Вилков, Антон Аверьянов, Илья Елеференко. ВАР— Сергей Иванов, АВАР— Антон Кобзев.

«Локомотив» — «Ахмат»: Кирилл Левников, Алексей Стипиди, Алексей Ширяев. ВАР— Алексей Еськов, АВАР —Тихон Калугин.

«Зенит» — «Уфа»: Алексей Сухой, Дмитрий Сафьян, Николай Ерёмин. ВАР — Виталий Мешков, АВАР— Дмитрий Чельцов.