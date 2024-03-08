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8 марта, 12:30

«Крылья Советов» — ЦСКА: смотреть трансляцию матча РПЛ в прямом эфире

Матч РПЛ «Крылья Советов» — ЦСКА пройдет 8 марта
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Игроки ЦСКА.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Крылья Советов» сыграет с ЦСКА в матче 20-го тура чемпионата России в пятницу, 8 марта. Встреча пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Ключевые события игры РПЛ будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире матч «Крылья Советов» — ЦСКА покажет федеральный спортивный канал «Матч ТВ». Также видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
08 мар, 14:00. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
0:2
ЦСКА

Самарцы в первой игре после возобновления чемпионата всухую уступили «Ростову» в гостях со счетом 0:2, а армейцы в добавленное время упустили дома победу над «Оренбургом» (1:1).

РПЛ-2023/24 — турнирная таблица, расписание матчей, календарь и результаты

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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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«Крылья Советов» — ЦСКА: Чалов и Давила выйдут с первых минут
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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28 тур
29 тур
30 тур
30.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
30.03 00:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 00:00
Локомотив – Краснодар
 - : -
30.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 00:00
Рубин – Ахмат
 - : -
30.03 00:00
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 00:00
Факел – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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