«Крылья Советов» сыграет с ЦСКА в матче 20-го тура чемпионата России в пятницу, 8 марта. Встреча пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Ключевые события игры РПЛ будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире матч «Крылья Советов» — ЦСКА покажет федеральный спортивный канал «Матч ТВ». Также видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Самарцы в первой игре после возобновления чемпионата всухую уступили «Ростову» в гостях со счетом 0:2, а армейцы в добавленное время упустили дома победу над «Оренбургом» (1:1).

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