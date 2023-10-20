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Сегодня, 09:00

Юран — о «Спартаке»: «Не могу представить в «Бенфике» или «Порту» тренера-иностранца без победного опыта»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Сергей Юран.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в интервью «СЭ» высказался о предстоящем матче со «Спартаком».

— В следующем туре вы играете в Москве со «Спартаком». Недавно председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов сказал, что вы мечтаете однажды его возглавить. Это действительно так?

— Мечтаю — это не совсем точное слово. Я играл в этом клубе, одни из лучших моих матчей в карьере прошли в Лиге чемпионов 1995 года, когда мы выиграли шесть матчей группового турнира из шести. Работал с великим тренером Олегом Романцевым и получал от этого огромное удовольствие.

Конечно, любому бывшему футболисту хочется поработать в клубе, где он играл. Тем более что «Спартак» не просто клуб, а флагман нашего футбола, самая популярная команда страны. Да, было бы здорово в ней поработать, и не просто поработать, а выиграть трофеи. Но не мечтаю это сделать, а стремлюсь к этому. Впрочем, то же самое касается и других ведущих клубов.

Я играл в Португалии и не могу представить в «Бенфике» или «Порту» какого-то иностранца без победного опыта. Своего, местного, еще не имеющего реальных достижений, они рассмотреть могут, но человека из-за границы — только со зримыми достижениями. Например, тренировавший в «Бенфике» нас с Василием Кульковым Свен-Еран Эрикссон пришел туда после того, как выиграл с «Гетеборгом» Кубок УЕФА. Со шведской командой! И было понятно, что этот специалист — незаурядный, что он своей последующей карьерой, в том числе в Лиссабоне, и доказал.

А у нас, допустим, в «Локомотиве» была череда непонятных немецких тренеров, которые ничего нигде не добивались, и это считалось нормальным. Понятно, когда приходят Дик Адвокат, Лучано Спаллетти, Роберто Манчини. За тренера всегда говорят результаты. Такая у нас неблагодарная работа.

— Поясните. То есть, если позовут в «Спартак», вы даже на «живое место» Абаскаля готовы пойти? И вести переговоры с клубом, пока он работает?

— Исключено! Не идти на «живое место» — неписаный тренерский закон, старшие коллеги меня ему научили, и это даже не обсуждается! Всегда и везде говорил, что приду только после того, как с предыдущим тренером рассчитаются и он уедет. Была ситуация, когда меня на базу «Химок» не пускали, а контракт расторгнут еще не был. А Дмитрий Гунько уже приехал общаться с командой, ждал, пока я уеду. Может, еще молодой был и тренерских законов не понимал.

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Сергей Юран. «На «живое место» Абаскаля не пойду, но стремлюсь работать в «Спартаке» или другом топ-клубе». Интервью Юрана перед матчем с красно-белыми

Сергей Юран
Футбол
ФК Спартак (Москва)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Лидеры
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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