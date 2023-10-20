Юран — о «Спартаке»: «Не могу представить в «Бенфике» или «Порту» тренера-иностранца без победного опыта»
Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в интервью «СЭ» высказался о предстоящем матче со «Спартаком».
— В следующем туре вы играете в Москве со «Спартаком». Недавно председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов сказал, что вы мечтаете однажды его возглавить. Это действительно так?
— Мечтаю — это не совсем точное слово. Я играл в этом клубе, одни из лучших моих матчей в карьере прошли в Лиге чемпионов 1995 года, когда мы выиграли шесть матчей группового турнира из шести. Работал с великим тренером Олегом Романцевым и получал от этого огромное удовольствие.
Конечно, любому бывшему футболисту хочется поработать в клубе, где он играл. Тем более что «Спартак» не просто клуб, а флагман нашего футбола, самая популярная команда страны. Да, было бы здорово в ней поработать, и не просто поработать, а выиграть трофеи. Но не мечтаю это сделать, а стремлюсь к этому. Впрочем, то же самое касается и других ведущих клубов.
Я играл в Португалии и не могу представить в «Бенфике» или «Порту» какого-то иностранца без победного опыта. Своего, местного, еще не имеющего реальных достижений, они рассмотреть могут, но человека из-за границы — только со зримыми достижениями. Например, тренировавший в «Бенфике» нас с Василием Кульковым Свен-Еран Эрикссон пришел туда после того, как выиграл с «Гетеборгом» Кубок УЕФА. Со шведской командой! И было понятно, что этот специалист — незаурядный, что он своей последующей карьерой, в том числе в Лиссабоне, и доказал.
А у нас, допустим, в «Локомотиве» была череда непонятных немецких тренеров, которые ничего нигде не добивались, и это считалось нормальным. Понятно, когда приходят Дик Адвокат, Лучано Спаллетти, Роберто Манчини. За тренера всегда говорят результаты. Такая у нас неблагодарная работа.
— Поясните. То есть, если позовут в «Спартак», вы даже на «живое место» Абаскаля готовы пойти? И вести переговоры с клубом, пока он работает?
— Исключено! Не идти на «живое место» — неписаный тренерский закон, старшие коллеги меня ему научили, и это даже не обсуждается! Всегда и везде говорил, что приду только после того, как с предыдущим тренером рассчитаются и он уедет. Была ситуация, когда меня на базу «Химок» не пускали, а контракт расторгнут еще не был. А Дмитрий Гунько уже приехал общаться с командой, ждал, пока я уеду. Может, еще молодой был и тренерских законов не понимал.
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|П
|+/-
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1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
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2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
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3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
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4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
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5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
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6
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
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7
|ЦСКА
|11
|4
|5
|2
|22-17
|17
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8
|Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
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9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
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10
|Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
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11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
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12
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
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13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
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14
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
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15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
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16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|21.10
|12:00
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Оренбург – Факел
|- : -
|21.10
|14:00
|
Рубин – ЦСКА
|- : -
|21.10
|16:30
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Локомотив – Динамо
|- : -
|21.10
|19:00
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Балтика – Краснодар
|- : -
|22.10
|12:00
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Урал – Сочи
|- : -
|22.10
|14:00
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Спартак – Пари НН
|- : -
|22.10
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|22.10
|19:00
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Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|9
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Федор Чалов
ЦСКА
|6
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Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
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Роман Ежов
Крылья Советов
|4
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Квинси Промес
Спартак
|4
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Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
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Милан Гайич
ЦСКА
|9
|1
|1