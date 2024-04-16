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Лахиялов — об Абаскале: «Самый неудачный брак «Спартака» с главным тренером»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Ахмата» Шамиль Лахиялов поделился мнением об увольнении главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Самое ожидаемое событие в российском футболе за последний месяц или за чуть больше. Думаю, это был самый неудачный брак «Спартака» с главным тренером. Абаскаль — один из тех иностранных специалистов, которые не оставили никакого наследия после себя. Наверняка уже завтра-послезавтра забудут, что был такой тренер у «Спартака». Очень интересно, кто станет новым главным тренером, назначат ли Ивича в «Спартак». Вот это интрига.

Считаю, обжегшись несколько раз на иностранных специалистах, «Спартак» должен сделать ставку на местного воспитанника, бывшего спартаковца. Их не так много, но они есть, и можно дать кому-то из них шанс проявить себя в «Спартаке» до конца сезона. Понятно, что давление большое, но это искусственное давление. К большому сожалению болельщиков «Спартака», он превратился в обычного середняка российского футбола, который претендует на чемпионские амбиции только лишь за счёт своей истории, и все", — приводит слова Лахиялова «Евро-Футбол.Ру».

35-летний испанец покинул московскую команду 14 апреля. Он возглавлял красно-белых с лета 2022 года.

На данный момент «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 23 матчах. В игре 24-тура красно-белые на выезде минимально уступили «Сочи» (0:1).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005615529_lahiyalov__ob_abaskale_samyiy_neudachnyiy_brak_spartaka_s_glavnyim_trenerom
Шамиль Лахиялов
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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В «Пари НН» рассказали, как выбрали Юрана главным тренером команды
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 14 5 4 43-20 47
2
 Краснодар 23 12 7 4 36-23 43
3
 Динамо 23 10 8 5 36-31 38
4
 ЦСКА 23 9 10 4 43-31 37
5
 Локомотив 23 9 10 4 38-31 37
6
 Кр. Советов 23 10 6 7 41-33 36
7
 Спартак 23 10 5 8 29-28 35
8
 Ростов 23 9 7 7 35-33 34
9
 Рубин 23 9 5 9 20-29 32
10
 Пари НН 23 8 4 11 21-26 28
11
 Факел 23 6 8 9 19-25 26
12
 Оренбург 23 6 8 9 27-30 26
13
 Урал 23 6 5 12 22-36 23
14
 Балтика 23 5 5 13 21-27 20
15
 Ахмат 23 5 5 13 21-36 20
16
 Сочи 23 4 6 13 24-37 18
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19.04 19:00
Краснодар – Факел
 - : -
20.04 14:00
Рубин – Локомотив
 - : -
20.04 16:30
Балтика – Кр. Советов
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Ахмат
 - : -
21.04 14:00
Пари НН – Динамо
 - : -
21.04 16:15
Зенит – Оренбург
 - : -
21.04 18:15
Сочи – Урал
 - : -
21.04 20:30
Ростов – Спартак
 - : -
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Динамо

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