Лахиялов — об Абаскале: «Самый неудачный брак «Спартака» с главным тренером»

Бывший игрок «Ахмата» Шамиль Лахиялов поделился мнением об увольнении главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Самое ожидаемое событие в российском футболе за последний месяц или за чуть больше. Думаю, это был самый неудачный брак «Спартака» с главным тренером. Абаскаль — один из тех иностранных специалистов, которые не оставили никакого наследия после себя. Наверняка уже завтра-послезавтра забудут, что был такой тренер у «Спартака». Очень интересно, кто станет новым главным тренером, назначат ли Ивича в «Спартак». Вот это интрига.

Считаю, обжегшись несколько раз на иностранных специалистах, «Спартак» должен сделать ставку на местного воспитанника, бывшего спартаковца. Их не так много, но они есть, и можно дать кому-то из них шанс проявить себя в «Спартаке» до конца сезона. Понятно, что давление большое, но это искусственное давление. К большому сожалению болельщиков «Спартака», он превратился в обычного середняка российского футбола, который претендует на чемпионские амбиции только лишь за счёт своей истории, и все", — приводит слова Лахиялова «Евро-Футбол.Ру».

35-летний испанец покинул московскую команду 14 апреля. Он возглавлял красно-белых с лета 2022 года.

На данный момент «Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков в 23 матчах. В игре 24-тура красно-белые на выезде минимально уступили «Сочи» (0:1).