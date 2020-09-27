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Кварацхелия считает, что «Ротор» хорошо играет в атаке

21:15
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Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия прокомментировал итоги матча 9-го тура Тинькофф РПЛ с «Ротором» (3:1).

— «Ротор» хорошо играет в атаке. Мы больше моментов создали. Хорошо, что выиграли. Думаю, что мы лучше играли, чем «Ротор». Удаление Манучаряна? Не знаю. Самое важное, что мы выиграли, — сказал Кварацхелия в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ротор — Рубин

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