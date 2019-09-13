Кузяев назвал задачу для «Зенита» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев после победы над «Арсеналом» (3:1) в матче 9-го тура чемпионата России выразил мнение, что его команда должна выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, информирует официальный сайт питерцев.

17 сентября «Зенит» сыграет с «Лионом» в первом туре группового турнира ЛЧ. Встреча пройдет во Франции.

— Ощущения от игры? — приводит слова Оздоева пресс-служба «Зенита». — Хорошо. Давно не играл и очень рад вновь выйти на поле. Провел 70 минут, буду потихоньку набирать форму.

Во втором тайме «Зенит» немного сбавил темп. Надо было так же продолжать прессинговать. Должны были забивать свои моменты в первом тайме, тогда стало бы проще.

Восстановление затянулось? Да нет, врачи делали все возможное для того, чтобы я поскорее вернулся в строй. Так бывает, травмы — это непредсказуемая вещь. Главное, что сейчас все позади.

Задача перед командой в Лиге чемпионов? Задача, думаю, одна — выйти в 1/8 финала. Группа, я считаю, у нас хорошая, равная, все соперники достойные. Будет непросто. Особенно в первой игре на выезде.