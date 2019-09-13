РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Кузяев назвал задачу для «Зенита» в Лиге чемпионов

22:55
Теги:

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев после победы над «Арсеналом» (3:1) в матче 9-го тура чемпионата России выразил мнение, что его команда должна выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов, информирует официальный сайт питерцев.

17 сентября «Зенит» сыграет с «Лионом» в первом туре группового турнира ЛЧ. Встреча пройдет во Франции.

— Ощущения от игры? — приводит слова Оздоева пресс-служба «Зенита». — Хорошо. Давно не играл и очень рад вновь выйти на поле. Провел 70 минут, буду потихоньку набирать форму.

Во втором тайме «Зенит» немного сбавил темп. Надо было так же продолжать прессинговать. Должны были забивать свои моменты в первом тайме, тогда стало бы проще.

Восстановление затянулось? Да нет, врачи делали все возможное для того, чтобы я поскорее вернулся в строй. Так бывает, травмы — это непредсказуемая вещь. Главное, что сейчас все позади.

Задача перед командой в Лиге чемпионов? Задача, думаю, одна — выйти в 1/8 финала. Группа, я считаю, у нас хорошая, равная, все соперники достойные. Будет непросто. Особенно в первой игре на выезде.

Зенит — Арсенал Т

Опрос

проголосовало: 17727
Все опросы
ВАР в РПЛ: вы за или против?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-09-13-daler-kuzyaev-travmy-eto-nepredskazuemaya-veshch-glavnoe-chto-vse-pozadi.htm

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




Прямой эфир
Прямой эфир