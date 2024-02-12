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12 февраля, 19:49

Кузнецов считает, что уровень Кругового сильно упадет в «Зените-2»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о решении «Зенита» перевести Данила Кругового во вторую команду до конца сезона-2023/24.

«В том, что в истории с Круговым все получилось так, как получилось, виноваты обе стороны. Круговой за спиной своего клуба договорился с другой командой, а «Зенит» не пошел на уступки. Безусловно, Кругового наказали. А правильно это или нет — другой вопрос, этого я не знаю. В «Зените-2» его уровень, несомненно, сильно упадет. Ты прибавляешь только тогда, когда тренируешься и играешь с сильными футболистами. В «Зените-2» расти он не будет. Это навредит как самому Круговому, так и ЦСКА. Логично, что так «Зенит» решил насолить ЦСКА за подписание контракта с их футболистом», — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Круговой принял участие в 18 матчах «Зенита» и сделал 2 результативные передачи.

После того как ЦСКА объявил о подписании контракта с 25-летним россиянином, «Зенит» сообщил о выводе футболиста из основного состава и переводе его в «Зенит-2».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-kuznetsov-krugovogo-nakazali-v-zenite-2-ego-uroven-sil-no-upadet/
Данил Круговой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Дмитрий Кузнецов
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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П
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Квинси Промес

Спартак

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 6
Александр Соболев

Александр Соболев

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И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

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