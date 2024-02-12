Кузнецов считает, что уровень Кругового сильно упадет в «Зените-2»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о решении «Зенита» перевести Данила Кругового во вторую команду до конца сезона-2023/24.

«В том, что в истории с Круговым все получилось так, как получилось, виноваты обе стороны. Круговой за спиной своего клуба договорился с другой командой, а «Зенит» не пошел на уступки. Безусловно, Кругового наказали. А правильно это или нет — другой вопрос, этого я не знаю. В «Зените-2» его уровень, несомненно, сильно упадет. Ты прибавляешь только тогда, когда тренируешься и играешь с сильными футболистами. В «Зените-2» расти он не будет. Это навредит как самому Круговому, так и ЦСКА. Логично, что так «Зенит» решил насолить ЦСКА за подписание контракта с их футболистом», — приводит слова Кузнецова «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Круговой принял участие в 18 матчах «Зенита» и сделал 2 результативные передачи.

После того как ЦСКА объявил о подписании контракта с 25-летним россиянином, «Зенит» сообщил о выводе футболиста из основного состава и переводе его в «Зенит-2».