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Сегодня, 14:45

Иван Башич рассказал, что его раздражает курс евро к рублю

Камила Абдурахманова
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Боснийский полузащитник «Оренбурга» Иван Башич рассказал о курсе евро к рублю.

— Отслеживаете курс евро к рублю?

— Да. Я не хочу дискутировать об этом, потому что сейчас наговорю плохих слов. Раньше я посылал деньги родным через «Райффайзен Банк», но уже месяца как 2-3 такая возможность закрылась. Теперь можно посылать только через «ВТБ», но там мне сказали, что я могу отправлять деньги только в страны Евросоюза. Теперь нужно создавать аккаунт в Хорватии. А курс просто огромный, и он все время поднимается вверх. Это немного раздражает, но я понимаю, что за один день ничего не изменится.

— Но у вас же зарплата в евро?

— Нет, в рублях, — приводит слова Башича «РБ Спорт».

В текущем сезоне 22-летний Башич провел 21 матч во всех турнирах, где смог забить один гол.

Источник: «РБ Спорт»
ФК Оренбург
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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