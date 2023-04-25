Кузьмичев не считает, что Промес сильнее Азмуна и Вагнера

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев сказал, кто сильнее из тройки легионеров РПЛ: Квинси Промес, Сердар Азмун или Вагнер Лав.

«Все три вышеперечисленных игрока нападающие, но они все разные. Я бы не стал говорить, что Квинси сильнее Азмуна и Вагнера. В свое время Вагнер выглядел потрясающе, и с ним ЦСКА добился многих успехов, в том числе в кубке УЕФА. Был яркий период у Азмуна. Я бы не выделил Промеса из этой тройки, но они все где-то рядом», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

Вчера в матче с «Краснодаром» Промес догнал двух лучших бомбардиров легионеров РПЛ Сердара Азмуна и Вагнера Лава. У троих теперь по 85 забитых мячей.