Мостовой предположил, почему российские игроки редко уезжают за границу

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой предположил, почему российские игроки редко уезжают за границу.

«Почему сегодня за рубежом на ведущих ролях практически нет россиян? Был такой мультик «Возвращение блудного попугая». Там была фраза «Нас и здесь неплохо кормят». Когда в отечественном футболе появились большие деньги, пропала мотивация. Когда у нас пачками уезжали за рубеж? После Евро-2008. И то тогда многие быстро вернулись, задержались только Погребняк и Павлюченко. У нас не было другого выбора тогда, вот и играли в Европе по десять лет. Мы уезжали из страны, которая распалась. Здесь творилось не пойми что», — приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».