Кузьмичев назвал причину высокой результативности Тикнизяна
Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» оценил результативность защитника железнодорожников Наира Тикнизяна.
— Что творит Тикнизян? В его активе уже четыре гола на старте сезона. С чем связываете такую результативность флангового защитника?
— Наир все время нацелен на атаку, очень часто оказывается в нужной зоне, выполняет большой объем работы. Постоянно заряжен на голевые действия. Я, если помните, его частенько критиковал.
— Напрасно?
— Почему? Я говорил исключительно о его оборонительных действиях, в чем Наиру нужно прибавлять. Если Тикнизян будет играть надежнее сзади, то это вообще будет защитник топ-уровня.
— Угадал ли сегодня Михаил Галактионов с парой центральных защитников: Погостнов — Кузьмичев?
— Надо понимать, что в распоряжении тренерского штаба находятся молодые центральные защитники. Практически все. Поэтому где-то они и нестабильны. Если бы я делал выбор, то, наверное, использовал бы пару Погостнов — Морозов. Мне кажется, этот дуэт смотрелся бы более надежно.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
2
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
3
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
4
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
5
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
7
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
8
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
9
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
10
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
11
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
12
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
13
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|
15
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
16
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|3 : 3
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|0 : 0
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|1 : 1
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|1 : 1
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|1 : 4
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|2 : 0
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|2 : 3
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0