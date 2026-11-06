Кузьмичев: «Насколько знаю, Галактионов, скорее всего, покинет «Локомотив» после матча с «Рубином»

Представитель футболистов «Локомотива» Георгия Джикии, Александра Сильянова и Вадима Ракова Владимир Кузьмичев оценил будущее главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова.

«Насколько знаю, Михаил Михайлович, скорее всего, покинет клуб после этой игры. Мне кажется, что это не решение проблемы», — сказал Кузьмичев.

6 ноября «Локомотив» уступил «Рубину» в домашнем матче 14-го тура РПЛ со счетом 0:1.