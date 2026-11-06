Галактионов покинул пост главного тренера «Локомотива»

«Локомотив» объявил об отставке главного тренера Михаила Галактионова.

Об этом заявил председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных во время пресс-конференции после поражения железнодорожников от «Рубина» (0:1) в домашнем матче 14-го тура РПЛ.

— Хотел бы извиниться за первую половину сезона. Мы не показываем ту игру, которые должны. Уверен, клуб поправит ситуацию. Хотел бы озвучить решение совета директоров о досрочном прекращении контракта с Галактионовым. Благодарим Михаила Михайловича за четыре года работы. Клуба необходимо в кратчайшие сроки выбираться из этого положения.

— Что с неустойкой?

— Есть контракт и условия, которые в нем прописаны.

Галактионов возглавлял «Локомотив» с ноября 2022 года. Под его руководством команда провела 157 матчей — 74 победы, 38 ничьих и 45 поражений. В сезоне-2025/26 «Локомотив» завоевал бронзовые медали РПЛ.