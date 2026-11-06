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Михаил Галактионов покинул пост главного тренера «Локомотива»

Галактионов покинул пост главного тренера «Локомотива»

Дарик Агаларов
корреспондент
Михаил Галактионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локомотив» объявил об отставке главного тренера Михаила Галактионова.

Об этом заявил председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных во время пресс-конференции после поражения железнодорожников от «Рубина» (0:1) в домашнем матче 14-го тура РПЛ.

— Хотел бы извиниться за первую половину сезона. Мы не показываем ту игру, которые должны. Уверен, клуб поправит ситуацию. Хотел бы озвучить решение совета директоров о досрочном прекращении контракта с Галактионовым. Благодарим Михаила Михайловича за четыре года работы. Клуба необходимо в кратчайшие сроки выбираться из этого положения.

— Что с неустойкой?

— Есть контракт и условия, которые в нем прописаны.

Галактионов возглавлял «Локомотив» с ноября 2022 года. Под его руководством команда провела 157 матчей — 74 победы, 38 ничьих и 45 поражений. В сезоне-2025/26 «Локомотив» завоевал бронзовые медали РПЛ.

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Михаил Галактионов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
8
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
9
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
10
 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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6.11 19:30 Локомотив – Рубин 0 : 1
7.11 14:00 Факел – Динамо - : -
7.11 16:30 Ахмат – Родина - : -
7.11 19:30 Краснодар – ЦСКА - : -
8.11 14:00 Крылья Советов – Оренбург - : -
8.11 16:15 Спартак – Акрон - : -
8.11 18:30 Зенит – Ростов - : -
8.11 20:45 Балтика – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
Илья Самошников
Илья Самошников

Рубин

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