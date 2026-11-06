Галактионов — о поражении «Локо» от «Рубина»: «Очень разочарованы. Такого не заслуживают ни фанаты, ни клуб»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение от «Рубина» (0:1) в матче 14-го тура РПЛ.

«Мы очень разочарованы результатом. Такого не заслуживают ни болельщики, ни клуб. Команда хотела победить, но мы допускаем не свойственные нам ошибки. Если бы забили первыми, все могло сложиться иначе. Игра шла до гола», — сказал Галактионов.

Железнодорожники потерпели третье поражение подряд в РПЛ. Команда Галактионова с 11 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата.