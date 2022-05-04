Кузьмичев: «Многие клубы РПЛ воспитывают молодых игроков только «на бумаге»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев рассказал о развитии молодых игроков в клубах РПЛ.

«Пока непонятно, как будет складываться ситуация с легионерами — разрешать ли им вообще сразу разорвать контракты, «ограбить» наши клубы, или уехать на следующий сезон. Клубам надо очень внимательно подойти к воспитанию своей молодежи. Потому что многие их воспитывают только «на бумаге», а на деле такие клубы можно пересчитать по пальцам двух рук — которые хоть что-то делают в этом направлении. Нужно серьезно заниматься серьезно и вдумчиво воспитанием своих игроков.

Большое количество воспитанников, которые востребованы и соответствуют уровню РПЛ — и из «Краснодара», из того же «Локомотива», «Динамо» в последнее время очень качественно работает, все возможности есть для этого у «Спартака», у армейского клуба. То же самое абсолютно точно могут делать и казанский «Рубин», и «Ростов», — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».