Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев остался доволен игрой своей команды по итогам матча 27-го тура российской премьер-лиги с "Оренбургом" (2:0).

Эта победа стала первой для казанцев за последние девять туров. Предыдущая победа датирована 2 марта. "Рубин" набрал 35 очков и всего на один балл теперь отстает от "Оренбурга", чья серия без побед продлилась до трех матчей.

– Тяжелая игра, как и предполагалось, – сказал Бердыев. – С первым голом нам повезло.

– Можно ли сказать, что это лучшая игра "Рубина" за последнее время?

– Местами да. По содержанию это была хорошая игра. Мы идем от игры к игре.

– Как оцените игру Башкирова?

– Башкиров проделал большой объем работы, нацелен на борьбу, на единоборства. Да, есть технический брак, но в целом доволен. Хорошо вышли на замену Могилевец и Сагитов. (Артур Еникеев)

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