Курбан Бердыев: "Фернандес нарушал правила? Это разговоры для бедных"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев прокомментировал крупное поражение от ЦСКА (0:3) в матче 19-го тура чемпионата России. По его словам, результат справедлив.

– Заслуженная победа ЦСКА. Соперник хорошо использовали наши ошибки в обороне, - отметил Бердыев.

– Показалось, что Фернандес фолил в эпизоде с первым голом. Что думаете?

– Это разговоры для бедных. В принципе, я доволен судейством. Арбитр европейского уровня, он дает бороться, мы его хорошо знаем. Претензий к нему нет никаких. (Александр Рогулев)

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