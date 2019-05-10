Курбан Бердыев: "Два пропущенных гола за первые 10-15 минут - слишком большая роскошь"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев - о матче с "Локомотивом" (0:4) в 28-м туре чемпионате России.
- Подарок в два гола за первые 10-15 минут - слишком большая роскошь. Второй тайм начали неплохо, но удаление невынужденное сломало игру, - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер". - Ребята старались, но уровень мастерства есть уровень мастерства. После двух голов нужно было успокоиться, что мы и сделали, но удаление все сломало.
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