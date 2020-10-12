Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев вспомнил случай, когда бывший игрок красно-белых Василий Кульков отказался забирать премиальные после победного матча.

«Есть один случай, который мне очень сильно запомнился. На моей памяти он точно единственный. После победного матча Кульков отказался от премиальных. Его вызывали к руководству «Спартака» Орджоникидзе, но он не взял. Кульков сам определил, что играл плохо и не заслужил премии. Это еще раз говорит, каким он был человеком», — сказал Романцев в интервью YouTube-каналу «Дневник фаната».

Летом прошлого года Кулькову поставили диагноз — рак. Он прожил после этого чуть больше года. Кульков скончался в субботу, 10 октября, в возрасте 54 лет.