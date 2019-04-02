Кукуян назначен на матч "Оренбурга" и "Крыльев"

Назначены арбитры и инспектор на перенесенный матч 16-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РФС. В среду, 3 апреля, "Оренбург" примет "Крылья Советов".

"Оренбург" – "Крылья Советов": ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

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