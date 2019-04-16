"Кто-то из них бросил: "Тетя, что ты смотришь?" Свидетель на суде – о компании Кокорина и Мамаева

В здании Пресненского суда в Москве допрашивается свидетель Екатерина Андреевна, которая была посетительницей "Кофемании" в день, когда случился конфликт с участием нападающего "Зенита"Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева​ и футбольного тренера Александра Протасовицкого.

– Я была убеждена, что пообщаться нормально нам не удастся, – заметила свидетель. – И понимала, что добром это все не кончится. Я посматривала на них, читала и посматривала. Мне же интересно было. И кто-то из них бросил: "Тетя, что ты смотришь?" Ну, решила: уйду-ка я, мало ли что.

– Вам жесты показывали?

– Не помню. Я же не постоянно на них смотрела. Помню, как пересела. Встала, прошла по залу...

– А вещи где оставили?

– На вешалке вроде бы. Оставались мои вещи. Книга, кажется. Я взяла сумку, документы и деньги. А куртка и книга оставались.

– Сколько людей было в кафе?

– Было людно.

– Данные люди были пьяны?

– Показалось, что алкогольные напитки они пили. Стаканы пивные стояли. И что-то типа виски или коньяка. Низкие стаканы и характерная жидкость. Были ли они в состоянии опьянения, что совсем себя не ощущали? Не могу сказать. Вроде бы нет.

– А ноги на стол клали?

– Не помню.

– А вы часто в этом кафе бываете?

– Не очень часто, не периодически бываю.

– У нас был свидетель Павлов, который сказал, что это норма для этого кафе.

– У меня был диссонанс между временем, местом и этой компанией. Я иногда после консерватории туда захожу... Очень удивилась, что в это время и в этом месте!

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