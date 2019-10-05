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«Кто сказал, что в нашем мире бушующем все бывает справедливо?» Философские рассуждения Григоряна перед «Рубином»

16:29

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян в интервью в эфире «Матч премьер» поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ с «Рубином».

— «Тамбову» в этом сезоне лучше удаются матчи с более сильными соперниками...

— «Рубин» — это более сильный соперник?

— Судя по таблице, нет.

— Судя по таблице, можно судить некоторые клубы за их выступления. Давайте более конкретные вопросы.

— Отсутствие Таказова и Тетрашвили критично для команды?

— Это одни из лидеров нашей команды. Любой клуб с таким сталкивается. Таказов несправедливо пропускает, но кто сказал, что все в нашем мире бушующем бывает справедливо?

Рубин — Тамбов

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