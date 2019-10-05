«Кто сказал, что в нашем мире бушующем все бывает справедливо?» Философские рассуждения Григоряна перед «Рубином»
16:29
Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян в интервью в эфире «Матч премьер» поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ с «Рубином».
— «Тамбову» в этом сезоне лучше удаются матчи с более сильными соперниками...
— «Рубин» — это более сильный соперник?
— Судя по таблице, нет.
— Судя по таблице, можно судить некоторые клубы за их выступления. Давайте более конкретные вопросы.
— Отсутствие Таказова и Тетрашвили критично для команды?
— Это одни из лидеров нашей команды. Любой клуб с таким сталкивается. Таказов несправедливо пропускает, но кто сказал, что все в нашем мире бушующем бывает справедливо?
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