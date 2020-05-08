Кто самый слабый ЗМС в истории. Мнение Евгения Ловчева

Экс-защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев, ставший героем Разговора по пятницам, раскритиковал оборону красно-белых и защитника Илью Кутепова.

— Что в игре сегодняшнего «Спартаке» раздражает?

— Я бешусь от того, как команда действует в обороне! Проходят годы — не меняется ни-че-го. Возьмем последний матч с ЦСКА. Сижу на трибуне, наблюдаю за Кутеповым. Получая мяч от Максименко, раз за разом шмаляет вперед. Думаю: «Ну и молодец! Зачем катать слева направо, когда можно одной передачей доставить мяч к чужим воротам? Парень все делает грамотно, прибавляет». А потом ошибка, вторая, третья... И вспомнилось, как из-за травмы не поехал он в сборную, а я произнес: «Слава богу! Для сборной счастье, что не будет Кутепова». Звучит оскорбительно, но ведь правда. Знаете, что меня удивляет?

— Что же, Евгений Серафимович?

— Почему оборона, где есть Джикия и Жиго, играет настолько непродуктивно? Да, Жиго на 85-й несется в контратаку, головой сбрасывает мяч под удар партнеру... Прекрасно. Но я хочу, чтобы сзади был порядок! В первую очередь там жду надежности. А то любая передача с фланга в штрафную «Спартака» — и всегда опасно. Рассказов тоже разочаровывает. По первым матчам казалось — хороший мальчишка, старательный, с подключениями. Но сейчас вижу, какие отдает передачи и понимаю, что у него громадные пробелы в футбольном образовании. То же самое относится к Кутепову.

— Самый слабый ЗМС в истории?

— Сто процентов! Когда в 2018-м футболистам присвоили ЗМС, я сказал, что это звание просто обесценили. Так что Катя Гамова права. А Кутепов... До сих пор перед глазами эпизод из давнего матча с «Ахматом». Есть там черненький нападающий...

— Мбенг?

— Ага. На линии штрафной принимает мяч на грудь, бьет через себя — гол! Кутепов стоит рядом. Елки-палки, сделай хоть что-нибудь! Помешай, подтолкни, головой сыграй. Ни черта не может! Годы идут — ошибок по-прежнему море, вообще не прогрессирует. Если пенопласт бросить в воду, он плавает сверху, ничего не впитывает. А губка — впитывает. К сожалению, Кутепов — не губка. (Юрий Голышак, Александр Кружков)

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