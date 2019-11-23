Кто будет самым опасным игроком «Сочи» в матче с «Уфой»? Отвечает Гиоргобиани

Полузащитник «Уфы» Николай Гиоргобиани в преддверии 17-го тура РПЛ с «Сочи» в интервью клубной пресс-службе отметил, что самым опасным в составе сочинцев считает нападающего Кристиана Нобоа.

— «Сочи», в котором ты играл несколько лет назад, и «Сочи», который приезжает сейчас в Уфу. Чем они различаются?

— Самая большая разница — это лига. Там была вторая, тут Премьер-Лига. Соответственно, совсем другое гораздо больший интерес проявляют к новой команде. Люди ходят, им нравится, всё-таки очень давно, почти двадцать лет, клуб из Сочи не играл в Высшем дивизионе. Еще был у нас футбольный клуб «Жемчужина-Сочи» в начале десятых годов. По всему городу висели плакаты с фотками Бэкхема и подписью «Мы от него отказались».

— В чем главная опасность «Сочи» в ближайшей игре?

— Я бы выделил Кристиана Нобоа у них в составе, очень техничный и умный футболист. Также, Антон Заболотный — очень хороший нападающий. Вообще, в целом, состав у них очень хороший, и я не понимаю, почему они идут на последнем месте.

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