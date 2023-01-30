«Крылья Советов» заплатили за Гарре 1,75 миллиона долларов, получив 50% прав на игрока

Стали известны детали сделки по переходу полузащитника Бенхамина Гарре в «Крылья Советов».

По информации «РБ Спорт», клуб из Самары заплатил 1,75 миллиона долларов, получив при этом только 50 процентов прав на игрока.

29 января клуб объявил о подписании контракта с аргентинцем на 3,5 года.

Ранее 22-летний нападающий выступал на правах аренды в «Уракане».

С 2016 по 2020 год Гарре находился в системе «Манчестер Сити», выступая за молодежные команды.