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«Крылья Советов» заплатили за Гарре 1,75 миллиона долларов, получив 50% прав на игрока

Алина Савинова
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Стали известны детали сделки по переходу полузащитника Бенхамина Гарре в «Крылья Советов».

По информации «РБ Спорт», клуб из Самары заплатил 1,75 миллиона долларов, получив при этом только 50 процентов прав на игрока.

29 января клуб объявил о подписании контракта с аргентинцем на 3,5 года.

Ранее 22-летний нападающий выступал на правах аренды в «Уракане».

С 2016 по 2020 год Гарре находился в системе «Манчестер Сити», выступая за молодежные команды.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kry-l-ya-sovetov-zaplatili-za-garre-1-75-mln-za-50-prav-na-futbolista/
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РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Бенхамин Гарре
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3
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7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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