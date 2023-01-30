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Сегодня, 10:04

Защитник «Кайрата» Маки Баньяк покинул расположение клуба. Футболист близок к переходу в «Нижний Новгород»

Константин Белов
Корреспондент
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Пресс-атташе «Кайрата» Арман Джаксыгулов прокомментировал «СЭ» новость о возможном переходе защитника команды Маки Баньяка в «Нижний Новгород».

«Следите за информацией клуба на официальных ресурсах. Находится ли Баньяк в расположении «Кайрата»? Нет, он не находится в расположении команды сейчас», — сказал Джаксыгулов «СЭ».

Ранее Meta-ratings.kz сообщил, что защитник перейдет в «Нижний Новгород». Соглашение предусматривает аренду 27-летнего камерунца до конца сезона-2022/23.

В этом сезоне на его счету 12 матчей за «Кайрат» во всех турнирах. Контракт футболиста с клубом из Казахстана истекает 31 декабря 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

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ФК Кайрат
ФК Нижний Новгород
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Александр Соболев

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