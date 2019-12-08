«Крылья Советов» — «Урал»: все голы матча
«Крылья Советов» дома проиграли «Уралу» (2:3) в матче 19-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Самаре.
На 21-й минуте матча счет открыл защитник хозяев Никита Чернов. Спустя 22 минуты восстановил баланс форвард «Урала» Павел Погребняк. На 50-й минуте Погребняк оформил дубль. Спустя 14 минут отличился нападающий «Крыльев Советов» Деян Радонич. На 83-й минуте игры окончательный счет на табло установил хавбек гостей Отман Эль-Кабир.
21-я минута: гол Чернова
? Никита Чернов своим точным ударом прервал пятиматчевую безголевую серию @fckssamara— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 8, 2019
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43-я минута: первый гол Погребняка
? Павел Погребняк забивает свой первый гол в сезоне и 49-й мяч в чемпионатах страны.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 8, 2019
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50-я минута: второй гол Погребняка
? 50-й гол Павла Погребняка в РПЛ! @FCURAL— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 8, 2019
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64-я минута: гол Радонича
? Меньше 10 минут потребовалось Радоничу после выхода на поле, чтобы забить гол.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 8, 2019
? #КрыльяУрал на #МАТЧПРЕМЬЕР
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83-я минута: гол Эль-Кабира
? Отман Эль Кабир хитро исполнил штрафной, Сергей Рыжиков выручить свою команду не сумел.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 8, 2019
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