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«Крылья Советов» — «Урал»: все голы матча

17:15
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«Крылья Советов» дома проиграли «Уралу» (2:3) в матче 19-го тура чемпионата России. Встреча прошла в Самаре.

На 21-й минуте матча счет открыл защитник хозяев Никита Чернов. Спустя 22 минуты восстановил баланс форвард «Урала» Павел Погребняк. На 50-й минуте Погребняк оформил дубль. Спустя 14 минут отличился нападающий «Крыльев Советов» Деян Радонич. На 83-й минуте игры окончательный счет на табло установил хавбек гостей Отман Эль-Кабир.

21-я минута: гол Чернова

43-я минута: первый гол Погребняка

50-я минута: второй гол Погребняка

64-я минута: гол Радонича

83-я минута: гол Эль-Кабира

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Крылья Советов — Урал

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




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