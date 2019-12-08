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«Крылья Советов» — «Урал»: стартовые составы команд

12:42
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В матче 19-го тура чемпионата России «Крылья Советов» сыграют с «Уралом». Стали известны стартовые составы команд.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Полуяхтов, Чернов, Карпов, Гацкан, Тимофеев, Терехов, Зиньковский, Мияйлович, Соболев.

Запасные: Конюхов, Овсянников, Бурлак, Чичерин, Лысцов, Кабутов, Киселев, Гынсарь, Голенков, Радонич.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Ароян, Поляков, Кулаков, Фидлер, Бикфалви, Аугустыняк, Эль-Кабир, Кухарчик, Погребняк.

Запасные: Баклов, Ал. Мамин, Ар. Мамин, Насыров, Бавин, Щербаков, Магомадов, Егорычев, Шаболин, Панюков.

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