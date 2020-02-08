«Крылья Советов» сыграли вничью в товарищеском матче с «Раннерс»

«Крылья Советов» и датский «Раннерс» не смогли выявить победителя в товарищеском матче на сборе в Турции, сыграв вничью — 2:2.

Голы составе самарцев забили полузащитники Денис Попович и Антон Терехов. В предыдщем товарищеском матче «Крылья» обыграли «Нефтехимик» со счетом 2:1.

Товарищеские матчи. Клубы

«Крылья Советов» — «Раннерс» — 2:2 (0:1)

Голы: Рийс, 6 (0:1). Попович, 64 (1:1). Терехов, 72 (2:1). Эго, 82 — с пенальти (2:2).

«Крылья Советов»: Фролов, Чернов, Зеффан (Кабутов, 78), Карпов, Комбаров, Тимофеев (Мияйлович, 71), Антон, Зиньковский, Терехов, Попович, Радонич.

8 февраля.