«Крылья Советов» — «Сочи»: Олейников вывел хозяев вперед

«Крылья Советов» открыли счет в матче против «Сочи» в 8-м туре РПЛ — 1:0.

На 76-й минуте отличился Иван Олейников, вышедший на замену во втором тайме.