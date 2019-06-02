"Крылья Советов" получили право на пенальти при помощи ВАР, но не сумели реализовать его

В ответном стыковом матче за место в премьер-лиге "Крылья Советов" получили право пробить пенальти в ворота "Нижнего Новгорода". Удал был назначен после видеопросмотра.

Главный арбитр встречи Сергей Карасев остановил игру и обращается к системе ВАР. В итоге 11-метровый был назначен за эпизод, в котором мяч попал в руку защитнику "Нижнего Новгорода" в штрафной, однако Паул Антон не сумел реализовать его, не попав в створ ворот.

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