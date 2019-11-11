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«Крылья Советов» показали, что осталось за кадром матча со «Спартаком»

14:57
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«Крылья Советов» на своем канале в Youtube опубликовали видео с матча 16-го тура чемпионата России против «Спартака» (0:2). На нем показано, что осталось за кадром игры.

Самарцы набрали 18 очков и на данный момент занимают 12-е место в чемпионате России.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




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