«Крылья Советов» показали, что осталось за кадром матча с ЦСКА
10:35
«Крылья Советов» на своем официальном Youtube-канале разместили видео, посвященное ярким моментам матча 17-го тура с ЦСКА (0:1).
После 17 матчей самарская команда с 18 очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «Крылья Советов» сыграют с «Уфой».
ЦСКА — «Крылья Советов»: как это былоhttps://t.co/BykHJLxzon pic.twitter.com/n8YGeuZWHU— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) November 26, 2019
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