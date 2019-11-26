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«Крылья Советов» показали, что осталось за кадром матча с ЦСКА

10:35
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«Крылья Советов» на своем официальном Youtube-канале разместили видео, посвященное ярким моментам матча 17-го тура с ЦСКА (0:1).

После 17 матчей самарская команда с 18 очками располагается на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «Крылья Советов» сыграют с «Уфой».

ЦСКА — Крылья Советов

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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