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«Крылья Советов» победили «Торпедо», Рязанцев не забил пенальти

22 февраля 2020, 19:52

«Крылья Советов» обыграли «Торпедо» в товарищеском матче — 2:0. Хавбек москвичей Александр Рязанцев не реализовал пенальти.

Товарищеский матч

«Крылья Советов» (Самара) — «Торпедо» (Москва) — 2:0 (0:0)

Голы: Радонич, 54 (1:0). Мияйлович, 76 (2:0).

Нереализованный пенальти: Рязанцев (Т), 74 (вратарь)

«Крылья Советов»: Фролов, Чернов, Зеффан, Карпов, Комбаров, Тимофеев, Мияйлович, Зиньковский, Терехов (Кабутов, 30. Гацкан, 60), Попович (Иванов, 46), Радонич.

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