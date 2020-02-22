«Крылья Советов» победили «Торпедо», Рязанцев не забил пенальти
22 февраля 2020, 19:52
«Крылья Советов» обыграли «Торпедо» в товарищеском матче — 2:0. Хавбек москвичей Александр Рязанцев не реализовал пенальти.
Товарищеский матч
«Крылья Советов» (Самара) — «Торпедо» (Москва) — 2:0 (0:0)
Голы: Радонич, 54 (1:0). Мияйлович, 76 (2:0).
Нереализованный пенальти: Рязанцев (Т), 74 (вратарь)
«Крылья Советов»: Фролов, Чернов, Зеффан, Карпов, Комбаров, Тимофеев, Мияйлович, Зиньковский, Терехов (Кабутов, 30. Гацкан, 60), Попович (Иванов, 46), Радонич.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
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