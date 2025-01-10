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«Крылья Советов»: новый председатель совета директоров будет избран в ближайшее время

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Состоялось собрание акционеров ПФК «Крылья Советов», во время которого был утвержден новый состав совета директоров. «СЭ» сообщил об этом ранее в пятницу.

В новый состав совета директоров самарцев вошли: Андрей Пашков, Александр Милеев, Дмитрий Алехин, Вячеслав Арбузов, Тархан Джабраилов, Сергей Макаров, Валерьян Панфилов, Максим Симонов, Дмитрий Яковлев.

В ближайшее время состоится заседание совета в новом составе, на котором будет избран новый председатель совета директоров клуба. По данным СМИ, им станет Яковлев.

Источник: ФК Крылья Советов
ФК Крылья Советов (Самара)
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 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
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 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
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 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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