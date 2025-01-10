«Крылья Советов»: новый председатель совета директоров будет избран в ближайшее время
Состоялось собрание акционеров ПФК «Крылья Советов», во время которого был утвержден новый состав совета директоров. «СЭ» сообщил об этом ранее в пятницу.
В новый состав совета директоров самарцев вошли: Андрей Пашков, Александр Милеев, Дмитрий Алехин, Вячеслав Арбузов, Тархан Джабраилов, Сергей Макаров, Валерьян Панфилов, Максим Симонов, Дмитрий Яковлев.
В ближайшее время состоится заседание совета в новом составе, на котором будет избран новый председатель совета директоров клуба. По данным СМИ, им станет Яковлев.
Источник: ФК Крылья Советов
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|14:00
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Локомотив
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Бителло
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
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