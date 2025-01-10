«Химки» объявили об уходе Хосонова в «Торпедо»
Полузащитник «Химок» Хетаг Хосонов покинул клуб, информирует пресс-служба подмосковной команды. 26-летний хавбек продолжит карьеру в «Торпедо».
Хосонов стал игроком «Химок» летом 2023 года, в его активе 53 матча, 10 голов и 6 результативных передач.
Клуб отметил важную роль Хосонова в завоевании первого места по итогам минувшего сезона ФНЛ и поблагодарил за максимальную самоотдачу в каждом матче.
В ноябре 2024-го в кубковом матче «Химок» с «Уралом» (1:1, пенальти 3:4) Хосонов встал в ворота после удаления голкипера Игоря Обухова.
Источник: ФК
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|- : -
|1.03
|14:00
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|1.03
|16:30
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Зенит – ЦСКА
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|1.03
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|
Ахмат – Рубин
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|1.03
|19:30
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Динамо
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