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Сегодня, 15:04

«Химки» объявили об уходе Хосонова в «Торпедо»

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Полузащитник «Химок» Хетаг Хосонов покинул клуб, информирует пресс-служба подмосковной команды. 26-летний хавбек продолжит карьеру в «Торпедо».

Хосонов стал игроком «Химок» летом 2023 года, в его активе 53 матча, 10 голов и 6 результативных передач.

Клуб отметил важную роль Хосонова в завоевании первого места по итогам минувшего сезона ФНЛ и поблагодарил за максимальную самоотдачу в каждом матче.

В ноябре 2024-го в кубковом матче «Химок» с «Уралом» (1:1, пенальти 3:4) Хосонов встал в ворота после удаления голкипера Игоря Обухова.

Хетаг Хосонов (справа) заменил удаленного вратаря Игоря Обухова в&nbsp;матче &laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Химки&raquo;. 27&nbsp;ноября. Екатеринбург. Хавбек «Химок» Хосонов встал в ворота на серию пенальти! Не отбил ни одного удара и не забил сам

Источник: ФК
Хетаг Хосонов
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
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3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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14
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