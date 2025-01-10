«Химки» объявили об уходе Хосонова в «Торпедо»

Полузащитник «Химок» Хетаг Хосонов покинул клуб, информирует пресс-служба подмосковной команды. 26-летний хавбек продолжит карьеру в «Торпедо».

Хосонов стал игроком «Химок» летом 2023 года, в его активе 53 матча, 10 голов и 6 результативных передач.

Клуб отметил важную роль Хосонова в завоевании первого места по итогам минувшего сезона ФНЛ и поблагодарил за максимальную самоотдачу в каждом матче.

В ноябре 2024-го в кубковом матче «Химок» с «Уралом» (1:1, пенальти 3:4) Хосонов встал в ворота после удаления голкипера Игоря Обухова.