«Крылья Советов» — ЦСКА: Дивеев открыл счет в конце второго тайма

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев отличился в матче 8-го тура РПЛ. Он открыл счет на 79-й минуте встречи.

Дивеев пришел в чужую штрафную на подачу углового. Он выиграл верховую борьбу и переправил мяч в сетку.

Для Дивеева этот гол стал первым в нынешнем сезоне.