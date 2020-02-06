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«Крылья Советов» арендовали у «Зенита» защитника Иванова

13:25
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Защитник Сергей Иванов перешел из «Зенита» в «Крылья Советов» на правах аренды, сообщает официальный сайт самарского клуба. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

23-летний защитник ранее выступал за «Зенит-2» и «Кошице». В «Крыльях Советов» Иванов будет играть под 30-м номером. В текущем сезоне Сергей провел 18 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро.

Дополнительная информация:

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?17884

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