«Крылья Советов» арендовали у «Зенита» защитника Иванова

Защитник Сергей Иванов перешел из «Зенита» в «Крылья Советов» на правах аренды, сообщает официальный сайт самарского клуба. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона.

23-летний защитник ранее выступал за «Зенит-2» и «Кошице». В «Крыльях Советов» Иванов будет играть под 30-м номером. В текущем сезоне Сергей провел 18 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро.